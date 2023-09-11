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Общество

«Термодом» предлагает участки и помещения для бизнеса

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Холдинг «Термодом» строит не только жилые дома, но и коммерческие помещения, чтобы бизнес мог успешно развиваться и помогать жителям региона решать разнообразные задачи.

В Городе Спутнике идет строительство трехэтажного торгово-офисного центра. Он расположен напротив школы на 2 425 мест, что обеспечит ему ежедневный поток посетителей. Площадь помещений от 10 кв. м.

Еще один, двухэтажный, торговый центр появится на выезде из Спутника, рядом с гипермаркетом Metro. Здесь удобные подъездные пути, расположение - вдоль улицы Мясницкой, а площадь помещений от 22 кв. м.

«Термодом» создает условия и для промышленного кластера. Холдинг предлагает участки в Пензенской области в собственность или аренду и готов построить помещения под нужды конкретного предприятия.

Есть участки в районах Терновки, Лебедевки. В непосредственной близости - открывшийся в сентябре магистральный транспортный узел. Здесь мост через реку Ардым, эстакада, путепровод через железнодорожные пути и дорога между улицами 40 лет Октября и Центральной.

Участок в районе Богословки находится на пересечении трассы Саратов - Нижний Новгород, что позволяет компаниям быстро и удобно доставлять необходимые грузы.

Участок в районе Кижеватова расположен вдоль трассы М-5, это удобно для логистики на федеральном уровне.

Больше информации - по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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