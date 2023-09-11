Отсутствие подогрева воды в больнице заинтересовало прокуратуру

11.09.2023 | 21:15

В Вадинской участковой больнице выявили нарушения законодательства при организации оказания медицинской помощи населению.

Так, в процедурных и перевязочных, несмотря на отсутствие централизованного горячего водоснабжения, не установили водонагревающие устройства.

В смотровом кабинете женской консультации и процедурной хирурга разрушено плиточное покрытие стен.

Кроме того, в кабинетах участковых педиатров отсутствуют тонометры для измерения артериального давления с манжетой для детей до года, ширмы, настольные лампы. В кабинете хирурга нет ростомера, настольной лампы, сантиметровой ленты, головодержателя (воротника Шанца), переносного набора для реанимации.

Главному врачу ГБУЗ «Нижнеломовская ЦРБ», структурным подразделением которой является Вадинская больница, внесли представление.

«Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.