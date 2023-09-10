Родителей-одиночек захотели дольше материально поддерживать

10.09.2023 | 11:40

Законопроект о продлении срока выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет подготовлен для внесения в Госдуму РФ.

Документ предусматривает усиление социальной защиты родителей-одиночек и родителей детей-инвалидов. Ежемесячное пособие по уходу за малышом предлагается выплачивать до достижения им трех лет, а не полутора, как на данный момент.

Известно, что декретный отпуск длится три года, но пособие родителю за счет страховых выплат, которые работодатель перечисляет в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, положены только в течение полутора лет.

«В первые полтора года после рождения ребенка родитель (мама или папа - в зависимости от того, кто находится в отпуске по уходу за ребенком) получает пособие в размере 40% среднего заработка, но не менее минимального размера (в 2023 году это 8 591 руб. 47 коп.). Размер максимального пособия в этом году - 33 281 руб. 80 коп. После того, как ребенку исполнится полтора года, родитель уже ничего не получает», - цитирует «Российская газета» главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Инициатива предлагает считать страховым случаем уход за ребенком-инвалидом или же уход за малышом, осуществляемый родителем-одиночкой, и продолжать выплачивать пособие из соцфонда. В расчет принимается и нехватка мест в яслях, из-за чего родители вынуждены отдавать малыша в детсад с 3 лет.

Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.