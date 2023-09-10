Пензенцам посоветовали всегда брать чек при покупке шаурмы

10.09.2023 | 14:11

Шаурма - один из популярных видов фастфуда в Пензенской области, как и по всей России. В последнее время участились случаи отравления этим перекусом.

Так, в Курской области 23-летняя девушка скончалась после употребления шаурмы.

Трагедия произошла в городе Льгове. В ночь на 7 сентября в скорую с жалобами на рвоту, диарею и боль в животе обратились более 10 человек. Выяснилось, что все они покупали шаурму в одном и том же киоске, который пользовался популярностью. 23-летняя пациентка скончалась от инфекционно-токсического шока.

«Специалисты выяснили, что причиной токсикоинфекции, от которой умерла девушка, стал стафилококк. Такую же инфекцию методом ПЦР-тестирования выявили и у других пострадавших», - пишут «Известия».

Эксперты объяснили, почему легко отравиться шаурмой и что должно насторожить покупателей, желающих ею подкрепиться.

Главное слабое место рынка шаурмы - некачественное мясо. Некоторые палатки закупают его у черных производителей.

«Так называют нелегальные производства в гаражах, подвалах, подсобных помещениях без надлежащих условий, где работники и живут, и готовят продукцию. Стоит ли говорить, что у них нет медкнижек? Сырье такие производители, как правило, собирают по частям в обычных супермаркетах, поскольку это намного дешевле», - приводит издание слова учредителя компании «Рославаш» Джалила Сиддикова.

Мясо для шаурмы требуется транспортировать в специальных контейнерах, однако не все владельцы киосков делают это. Поэтому нередко продукт портится по дороге в ту или иную точку и представляет серьезную опасность для покупателей.

Также владельцы шаурменных в некоторых случаях вообще не обращаются к поставщикам, покупая филе грудки или же курицу в магазинах. В таких случаях мясо разделывается там же, где продается шаурма, что является нарушением санитарных норм.

Согласно правилам, сырье должно храниться в специальном помещении, разделываться в другом, а жариться в третьем. Осуществить это в киоске невозможно.

Эксперты отметили, что нередко повар, разделывающий курицу, работает также кассиром. Это создает дополнительные риски для заражения кишечной инфекцией.

«Мясо для шаурмы должно готовиться на специализированных производствах, где соблюдаются температурный режим, правила обработки и разделывания, требования транспортировки. Добросовестные продавцы шаурмы закупают готовые бобины мяса у сертифицированных производителей, которые проходят регулярные проверки Роспотребнадзора, а на точках занимаются только сбором шаурмы из готовых ингредиентов и ее реализацией», - пояснили специалисты.

Помимо мяса, опасность представляют соусы, которые добавляют в перекус. В большинстве случаев их не хранят в холодильнике, поэтому они зачастую портятся. Причиной отравления могут стать и плохо промытые овощи, на поверхности которых остаются возбудители ротавирусной, энтеровирусной инфекции и даже гепатита А.

«По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, мясо, соус и овощи, входящие в состав шаурмы, могут быть заражены бактериями - возбудителями кишечных инфекций: дизентерии, сальмонеллеза, кампилобактериоза и иерсиниоза. Кроме того, есть риск пищевой токсикоинфекции - когда сами бактерии погибают, но оставляют после себя множество токсинов», - добавили «Известия».

При покупке шаурмы эксперты советуют обращать внимание на чистоту помещения, запах в нем, условия работы и внешний вид сотрудников шаурменных (чистые ли одежда, фартук, перчатки), а также вид продуктов.

Мясо должно готовиться на бобине размером с две двадцатилитровые бутыли, постоянно жариться и тут же отдаваться покупателям. Стоит настороженно относиться к продукту, порубленному в труху, мясо требуется нарезать слайсами, чтобы потребитель видел, что он ест.

Пензенцам порекомендовали запрашивать в киосках документы: разрешение из Роспотребнадзора, санитарные книжки сотрудников и сертификаты на продукты.

«При покупке сохраняйте чек, он пригодится в случае отравления. Но если вы оплачивали банковской картой, подойдет и чек об операции из приложения или выписка по счету», - посоветовал юрист.

При отравлении покупателю нужно составить претензию владельцу точки, описать в нем ситуацию, указать дату и время покупки. Также в документе можно потребовать компенсацию стоимости шаурмы, лечения или возврат недополученного заработка (в случае длительного больничного).

К претензии прикладывается чек и документ из больницы. Бумага направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Если владелец отказывается урегулировать проблему таким образом, стоит обратиться с иском в суд по месту регистрации этого ИП.