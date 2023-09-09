В Кузнецке из-за возможного дождя сдвинулось время праздника

09.09.2023 | 09:39

В субботу, 9 сентября, в Кузнецке перенесли некоторые праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Об этом сообщил глава Кузнецка Сергей Златогорский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые кузнечане! Погода нас сегодня не радует, и в связи с прогнозируемым дождем во второй половине дня все мероприятия сдвигаются на час раньше», - предупредил он.

Так, открытие Доски почета, запланированное на 14:00, состоится в 13:00. Торжественное начало фестиваля «Наша кузница» пройдет не в 15:00, а в 14:00.

«Несмотря на погоду, День города состоится и пройдет в лучших его традициях» - пообещал Сергей Златогорский, поздравив земляков с праздником.