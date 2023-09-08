За вброс рекламы в почтовые ящики собираются штрафовать

08.09.2023 | 07:44

Многие жители Пензенской области недовольны тем, что в их почтовых ящиках регулярно оказываются рекламные газеты, проспекты и листовки. Но вскоре распространение ненужной «макулатуры» может прекратиться. За рекламу в почтовых ящиках будут штрафовать, если жители дома на общем собрании не дали разрешения на ее рассылку.

Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Законодатели предлагают ввести штрафы для граждан в размере 25,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 20 тыс., для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс., рассказала Документ есть в распоряжении «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», - пояснила она.

Член комитета Сергей Колунов полагает, что для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой.

«В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», - отметил он.

По словам Колунова, запрет не будет распространяться на социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей и обеспечение интересов государства.