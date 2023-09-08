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Общество

Пензенцы могут попасться на удочку мошенников в мессенджере Telegram

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Жители России, в том числе Пензенской области, могут стать жертвами аферистов, если воспользуются Telegram-каналом, имитирующим официальный ресурс госуслуг.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

Один из популярных развлекательных telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официальных госуслуг. Канал является закрытым, для вступления нужно подать заявку.

Пользователям обещают предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и прочее.

Эксперты предупредили: канал является мошенническим. При попытке перейти в данный него, подав заявку на включение, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по еще одной ссылке.

«Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне», - пояснили специалисты.

При получении доступа злоумышленники могут увидеть все контакты жертвы, переписки, фото и изображения, которые будут использоваться в дальнейших манипуляциях.

«К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться - от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы», - отметили эксперты.

Пользователям напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал «Объясняем.рф», и в сети они помечены голубой галочкой.

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Источник — фото pixabay.com
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