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Общество

Ливневую канализацию в Засурье обустроят до возведения новых домов

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В Засурье строительством ливневой канализации займутся раньше, чем планировали. Речь об этом шла на совещании в администрации Пензы в четверг, 7 сентября.

Вопрос обострился из-за близости запроектированного ЖК «Акварель» к частному сектору, жители которого опасаются подтопления подвалов и погребов.

«Необходимо предусмотреть устройство ливневой канализации до начала возведения новых домов, чтобы в процессе стройки не допустить излишнего впитывания воды в грунт», - заявил заммэра Ярослав Щигорев.

Ранее приступить к монтажу инженерной сети для отвода поверхностных вод с территории жилого комплекса намеревались параллельно с возведением второго многоквартирного дома в 2025 году.

Однако из-за недовольства, возникшего среди местного населения, сроки скорректировали: прокладкой сетей займутся в 2024-м, уточнили в пресс-службе мэрии.

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