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Общество

Избирательные участки в 4 районах области проверят с собаками

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В воскресенье, 10 сентября, в Белинском, Каменском, Сердобском и Сосновоборском районах Пензенской области состоятся выборы. Полиция заявила о готовности обеспечить правопорядок при проведении голосования.

Во всех четырех районах будут выбирать депутатов представительных органов муниципальных образований.

«Непосредственно на избирательные участки планируется привлечь 54 сотрудника УМВД России по Пензенской области, сотрудников УФСВНГ (Управления Федеральной службы войск национальной гвардии. - Прим. ред.) России по Пензенской области, а также 18 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все пункты проведения голосования уже обследованы. Перед открытием на них побывают еще раз - с техническими средствами и служебными собаками.

«На случай возможных осложнений оперативной обстановки предусмотрены резервные силы из территориальных органов внутренних дел на районном уровне и подразделений ОМОН», - добавили в УМВД.

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