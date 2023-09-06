Закрытие мест на парковке у драмтеатра в Пензе объяснили

Парковочные места в Театральном проезде в Пензе закрыли. Частью из них можно пользоваться, на остальных установили специальные полусферы.
На новшество в среду, 6 сентября, обратил внимание горожанин в социальной сети «ВКонтакте».
«Кто-нибудь может объяснить, зачем возле драмтеатра закрыли вот так парковку. Ладно когда ставят всякую херню на замках, но эти глыбы просто не дают парковаться никому!» - возмутился пензенец.
Оказалось, что закрытие парковочных мест - вопрос безопасности.
«В этом месте проходят подземные коммуникации. Парковка, расположенная в зоне тепловых сетей, запрещена», - пояснил в комментариях к посту представитель министерства культуры и туризма области.
Ранее сообщалось, что в Пензе необходимо расширять парковочные пространства. Это можно осуществить, сделав часть стоянок платными.
«Я считаю, что на территории города надо ужесточить штрафные санкции за парковку в неположенных местах и создавать условия для цивилизованной парковки, пусть за небольшую плату. Прежде всего в центре города, возле учебных заведений, медицинских учреждений и так далее», - высказал точку зрения глава Пензы Александр Басенко.
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