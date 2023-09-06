Сетевое издание|18+|Среда|6 сен 2023|23:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Закрытие мест на парковке у драмтеатра в Пензе объяснили

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Парковочные места в Театральном проезде в Пензе закрыли. Частью из них можно пользоваться, на остальных установили специальные полусферы.

На новшество в среду, 6 сентября, обратил внимание горожанин в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-нибудь может объяснить, зачем возле драмтеатра закрыли вот так парковку. Ладно когда ставят всякую херню на замках, но эти глыбы просто не дают парковаться никому!» - возмутился пензенец.

Оказалось, что закрытие парковочных мест - вопрос безопасности.

«В этом месте проходят подземные коммуникации. Парковка, расположенная в зоне тепловых сетей, запрещена», - пояснил в комментариях к посту представитель министерства культуры и туризма области.

Ранее сообщалось, что в Пензе необходимо расширять парковочные пространства. Это можно осуществить, сделав часть стоянок платными.

«Я считаю, что на территории города надо ужесточить штрафные санкции за парковку в неположенных местах и создавать условия для цивилизованной парковки, пусть за небольшую плату. Прежде всего в центре города, возле учебных заведений, медицинских учреждений и так далее», - высказал точку зрения глава Пензы Александр Басенко.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/news_pnz
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте