Закрытие мест на парковке у драмтеатра в Пензе объяснили

06.09.2023 | 21:33

Парковочные места в Театральном проезде в Пензе закрыли. Частью из них можно пользоваться, на остальных установили специальные полусферы.

На новшество в среду, 6 сентября, обратил внимание горожанин в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-нибудь может объяснить, зачем возле драмтеатра закрыли вот так парковку. Ладно когда ставят всякую херню на замках, но эти глыбы просто не дают парковаться никому!» - возмутился пензенец.

Оказалось, что закрытие парковочных мест - вопрос безопасности.

«В этом месте проходят подземные коммуникации. Парковка, расположенная в зоне тепловых сетей, запрещена», - пояснил в комментариях к посту представитель министерства культуры и туризма области.

Ранее сообщалось, что в Пензе необходимо расширять парковочные пространства. Это можно осуществить, сделав часть стоянок платными.

«Я считаю, что на территории города надо ужесточить штрафные санкции за парковку в неположенных местах и создавать условия для цивилизованной парковки, пусть за небольшую плату. Прежде всего в центре города, возле учебных заведений, медицинских учреждений и так далее», - высказал точку зрения глава Пензы Александр Басенко.