В Заречном отказались от велосипедных дорожек у храма

06.09.2023 | 20:40

В Заречном решили сохранить сосновый лес рядом с храмом Серафима Саровского. Проект предусматривал множество пешеходных и велосипедных дорожек, однако для них требовалось срубить более 150 деревьев.

Об этом пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на иерея Виктора Сторожева.

Проект делали в 2010 году. Предполагалось, что дорожки проложат вокруг культового учреждения. Теперь же решено открыть переднюю часть недавно построенного храма, сделать центральный вход, парадную аллею с лавочками и зелеными насаждениями.

«Для этого придется снести не 150, а только 14 деревьев. Чтобы компенсировать их, мы своими силами высадим недалеко от храма аллею из 28 молодых деревьев», - сказал Виктор Сторожев.

Планируется, что с вырубкой деревьев и обустройством аллеи закончат к открытию храма. Оно намечено на октябрь. А новую растительность высадят после первого праздничного богослужения.