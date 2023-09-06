Пензенцы могут отравиться недозрелыми помидорами

06.09.2023 | 08:39

Многие пензенские дачники и владельцы частных подворий собирают томаты еще до полного созревания. Однако зеленые помидоры могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Об этом радио Sputnik рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Начинается понижение ночной температуры и возможны болезни томатов. Многие не имеют желания обрабатывать растения химикатами и будут вынуждены собрать помидоры недозрелыми. Зеленые томаты содержат соланин - алкалоид, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести существенный вред здоровью. Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зеленый помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство, а несколько таких плодов приведут к серьезному отравлению. Поэтому не стоит употреблять незрелые помидоры в свежем виде», - предупредил эксперт.

По словам Владимира Викулова, снизить концентрацию соланина помогает кулинарная обработка.

«При засолке и мариновании соланин в значительной степени разрушается. Но это все равно будут продукты разового потребления в небольших количествах», - уточнил он.

Агроном раскрыл способ ускорить созревание собранных с куста помидоров.

«Томат - культура, которая хорошо дозревает. Если плод сформировался, набрал определенную массу, он легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях: в сухости, тепле, при достатке света. Есть разные способы этого добиться. Например, поместить помидоры в пакет с уже зрелыми плодами, даже с фруктами, в частности, с бананами, которые выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание. Конечно, помидоры, созревшие в таких условиях, менее вкусны, содержат меньше сахаров, витаминов, но они вполне съедобны и безопасны», - резюмировал Владимир Викулов.