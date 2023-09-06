Инвалидам не нужно собирать справки для назначения пенсии

06.09.2023 | 13:35

Жителям Пензенской области, которым установили инвалидность, не нужно обращаться в Социальный фонд, чтобы оформить пенсию. Теперь выплаты назначаются на основании данных медико-социальной экспертизы, поступающих по электронным каналам связи в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ).

В этом году в Пензенской области выплаты в беззаявительном порядке назначены уже более чем 6,6 тысячи инвалидов.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления информации в ФРИ. В течение 3 рабочих дней после вынесения решения отделение СФР по Пензенской области направляет гражданину уведомление через портал госуслуг или по почте.

Если пенсия устанавливается впервые, нужно подать заявление о ее доставке. Это можно сделать онлайн на портале госуслуг либо в клиентской службе Соцфонда или в многофункциональном центре. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время, подав новое заявление любым удобным способом.

Если гражданин уже получал выплаты, назначенные Соцфондом, то пенсия будет доставляться тем же способом.

«Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, осуществляется с целью ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок», - отметили в пресс-службе отделения СФР по Пензенской области.