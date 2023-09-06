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Общество

Финансист посоветовала, сколько карманных денег давать школьнику

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О том, сколько карманных денег выдавать ребенку и как привить ему навыки общения с финансами, рассказала «Известиям» исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

По ее словам, если ребенок платит за питание в школе, расчет выглядит таким образом: стоимость обеда плюс 50-100 рублей на непредвиденные расходы. Если же школьник получает в учебном заведении бесплатное питание, то на дополнительные траты выделяются те же 50-100 рублей, чтобы в течение дня он мог дополнительно перекусить или при необходимости купить мелкие канцтовары.

Также стоит принимать во внимание расписание занятий в кружках и секциях и их удаленность от дома.

«Если ребенок после школы или продленки идет домой, то ему не нужно дополнительно питаться «на стороне»: он позавтракал, пообедал в школе, а затем ужинает дома. Если же он после школы самостоятельно идет на дополнительные занятия, следует учесть, с какой вероятностью ребенок проголодается до их начала или к моменту окончания и что для него будет оптимальнее: поужинать в ближайшем кафе, купить перекус в магазине или другое», - уточнила она.

Более крупные покупки - игрушки, видеоигры, одежду - стоит совершать вместе с родителями, заключила специалист.

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