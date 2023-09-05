Пензу заволокло едким дымом от осенних костров

05.09.2023 | 14:07

Пензу заволокло дымом. Жители частного сектора сжигают сухую растительность и мусор, игнорируя риск заплатить штраф и вызывая недовольство многих горожан.

На дым, который мешает дышать, в соцсетях жалуются жители ГПЗ, Зари, Терновки, Кривозерья, улиц Мереняшева, 8 Марта и других. В некоторых случаях у пензенцев создается впечатление, что где-то серьезный пожар.

«Вчера 4 сентября вся Бугровка была в дыму. И так каждый день! Просто уже невыносимо! Если бы хоть одному частнику предъявили штраф на ощутимую сумму, другим было бы неповадно! Есть уличный комитет, почему он не работает?» - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» пензячка Светлана.

Это не первая жалоба женщины. О дыме от частного сектора на Бугровке она сообщала и 2 сентября.

Представитель регионального правительства ответил горожанке, что «еженедельно проводятся рейды по пожарной безопасности, в ходе которых гражданам частного сектора разъясняются правила безопасного обращения с огнем».

Светлана возразила, что такая мера не действует - костры продолжают гореть.

«В случае выявления вышеуказанных правонарушений просим вас обращаться в органы внутренних дел (полицию) по телефону 02 (с мобильного 102) либо в подразделения пожарной охраны - телефон 01 (с мобильного 101)», - объяснили тогда женщине.

В ГУ МЧС России Пензенской области напомнили, что в области действует особый противопожарный режим. Сжигать сухую растительность и мусор на территории частных домовладений нельзя. За нарушение грозят штрафы:

- гражданам - от 10 000 до 20 000 рублей;

- должностным лицам - от 30 000 до 60 000 рублей;

- лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 000 до 80 000 рублей;

- юридическим лицам - от 400 000 до 800 000 рублей.