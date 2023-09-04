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Общество

Новая школа в Спутнике стала второй по количеству учеников в России

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Новая школа в Городе Спутнике стала второй по количеству учеников в России. Об этом на торжественной линейке 1 сентября рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Эта школа получила свое воплощение прежде всего благодаря поддержке нашего президента. Потому что в 2021 году, когда жители Спутника поставили передо мной задачу, что здесь необходимо учебное заведение, я эту проблему озвучил главе государства. Президент тогда дал четкое поручение школу построить», - приводит слова губернатора пресс-служба.

При содействии Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко удалось значительно ускорить возведение объекта. За счет добросовестной и оперативной работы строителей, холдинга «Термодом», учебное заведение было сдано на год раньше срока, указанного в договоре.

Школа рассчитана на 2 425 мест и является самой крупной в Приволжском федеральном округе. 1 сентября порог учебного заведения переступили 1 830 ребят, из них 290 пошли в первый класс.

На базе новой школы дети будут получать профильное образование, в том числе профессии инженерно-технического направления. Из дополнительного образования в перечне техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное.

Внутри создан центр робототехники, лаборатории для учебно-исследовательской и проектной деятельности, моделирования и технического творчества. Открыт центр журналистики, школьная типография и телецентр, видео- и фотостудии, зимний сад.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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Источник — фото pnzreg.ru
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