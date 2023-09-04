Сетевое издание|18+|Понедельник|4 сен 2023|10:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Детям и малоимущим хотят выдавать лекарства бесплатно

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Осенью в Госдуме РФ рассмотрят законопроект, касающийся снабжения лекарственными препаратами. Если его примут, некоторые категории жителей Пензенской области будут получать медикаменты бесплатно.

Как пишет «Парламентская газета», документ предлагает внедрить систему обязательного лекарственного страхования. Она охватит людей с низкими доходами, пенсионеров, безработных, несовершеннолетних, пациентов с хроническими заболеваниями.

Препараты они будут получать за счет средств ОМС.

Другие граждане тоже войдут в систему. Им планируется предоставлять скидку, размер которой будет зависеть от группы медикамента или прав на льготы.

Ранее сообщалось, что в стране с 1 сентября вступил в силу закон о производственных аптеках. Согласно ему, некоторые лекарства станут изготавливать фармацевты, руководствуясь рецептом, выписанным врачом для пациента.

Ожидается, что производственные аптеки решат проблемы, с которыми пока не может справиться промышленность.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте