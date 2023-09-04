Детям и малоимущим хотят выдавать лекарства бесплатно

04.09.2023 | 08:49

Осенью в Госдуме РФ рассмотрят законопроект, касающийся снабжения лекарственными препаратами. Если его примут, некоторые категории жителей Пензенской области будут получать медикаменты бесплатно.

Как пишет «Парламентская газета», документ предлагает внедрить систему обязательного лекарственного страхования. Она охватит людей с низкими доходами, пенсионеров, безработных, несовершеннолетних, пациентов с хроническими заболеваниями.

Препараты они будут получать за счет средств ОМС.

Другие граждане тоже войдут в систему. Им планируется предоставлять скидку, размер которой будет зависеть от группы медикамента или прав на льготы.

Ранее сообщалось, что в стране с 1 сентября вступил в силу закон о производственных аптеках. Согласно ему, некоторые лекарства станут изготавливать фармацевты, руководствуясь рецептом, выписанным врачом для пациента.

Ожидается, что производственные аптеки решат проблемы, с которыми пока не может справиться промышленность.