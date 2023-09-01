01.09.2023 | 16:29

Генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов награжден орденом «За верность долгу». Еще одну региональную награду заслуженному строителю России вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время торжественного открытия новой школы в Городе Спутнике в пятницу, 1 сентября.

В соответствии с законом Пензенской области орденом «За верность долгу» награждаются граждане за успехи в производственно-экономической, социально-культурной, образовательно-воспитательной, общественной и благотворительной деятельности и иные заслуги перед регионом, способствующие его развитию и росту благосостояния населения, и прославление Сурского края своими достижениями.

1 сентября 2023 года в Городе Спутнике открылась крупнейшая в Приволжском федеральном округе школа, способная принять до 2 500 детей в одну смену.

На торжественной линейке почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены также строители школы - сотрудники холдинга «Термодом».

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