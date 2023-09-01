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Общество

На насосных станциях канализации модернизируют систему вентиляции

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В рамках производственной программы «РКС-Пенза» на трех насосных станциях канализации смонтированы и введены в эксплуатацию системы приточной и вытяжной вентиляции. Модернизация была выполнена в счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

«Конструкция выполнена из полипропилена. Применение данного материала увеличивает межремонтный период систем вентиляции, что оказывает существенное влияние на экономию финансовых средств при планировании и проведении планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания вентсистем», - рассказал главный энергетик «РКС-Пенза» Александр Лесогорский.

Реконструкция проведена с учетом требований современных технологий в области очистки и вентиляции воздуха, что немаловажно для сохранения приемлемых условий труда на объектах.

«До конца текущего года работы по обновлению вентиляции будут выполнены еще на трех станциях», - добавил Александр Лесогорский.

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