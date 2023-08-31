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Общество

Для развода с супругом, сменившим пол, заявление не потребуется

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Министерство юстиции РФ разработало порядок прекращения брака в случае, если один из супругов сменил пол. Для этого не нужно будет согласие или заявление мужа или жены.

Закон о запрете смены пола, принятый в июле, разрешает аннулировать брак, если один из супругов совершил трансгендерный переход. Изменения внесены в статью 16 Семейного кодекса России.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль напомнил «Парламентской газете», что с 2020 года в Конституции закреплена формулировка брака как союза мужчины и женщины. При этом, по его словам, раньше не был урегулирован правовой статус не только действующего брака, в котором один из супругов сменил пол, но и права детей, родившихся или усыновленных в таком браке.

«Органы ЗАГС не могли расторгнуть брак по своей инициативе после регистрации смены пола супруга», - сказал депутат.

Теперь минюст разработал проект административной процедуры для загсов, по которой они будут расторгать такие супружеские союзы.

Основанием станет внесение сведений об изменении пола в акт о рождении мужа или жены. Также будет необходим акт о заключении брака, который не прекращен и не расторгнут. Сотрудник загса поставит в него отметку о прекращении брака, причем и в электронную, и в бумажную версию. Если же документ на бумажном носителе хранят в другой организации, ее известят о необходимости внести соответствующие изменения.

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