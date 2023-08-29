Фасад дома на Московской надолго сохранит неприглядный вид

29.08.2023 | 09:45

Фасад дома № 88 на улице Московской в ближайшие годы обновлять не собираются. Сейчас жители и гости областного центра вынуждены смотреть на облупившиеся стены.

Дом находится напротив драмтеатра, в нем 4 этажа.

«Много лет фасад требует текущего восстановления штукатурного слоя. Десятки обращений, куча обещаний. Результат нулевой. Неужели не стыдно за центральную улицу города? И это в 50 м от губернатора. Позорище!» - высказался на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

На обращение ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Дом № 88 на улице Московской включен в региональную программу капитального ремонта, однако, согласно региональной программе, проведение капитального ремонта в 2024-2025 годах не планируется», - гласит сообщение.

Пензенец отметил, что ремонт фасада должен быть текущим, а не капитальным и заниматься им должна управляющая организация.

На состояние фасада горожане жаловались и в сентябре 2022 года. Тогда один из них также назвал ситуацию позором, поинтересовавшись, почему управляющая компания не займется ремонтом.