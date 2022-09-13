Пензенец назвал позором фасад дома на улице Московской

Пензенец Александр попросил отремонтировать фасад дома № 88 на улице Московской. Здание расположено напротив областного драматического театра.
Свое обращение горожанин оставил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Состояние фасада Александр назвал ужасным. К сообщению мужчина прикрепил снимки, на которых запечатлены стены с осыпающимся покрытием.
«Фасад весь в трещинах. Почему УК 22 ничего не делает по обслуживанию дома? И это самый центр города, прогулочная зона, тысячи горожан и гостей города проходят ежедневно вдоль дома! Позор!» - возмутился мужчина.
На 16:00 вторника, 13 сентября, ответа на его обращение не поступило.
Ранее на состояние фасадов центральной прогулочной улицы Пензы пожаловался другой горожанин. Он обратил внимание на стены домов № 24 и 30, отметив, что они «превращаются в решето».
Фото Александра Иванова.
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Да это еще нормальный фасад. Полно фасадов в худшем состоянии.