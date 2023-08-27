Скопление троллейбусов № 8 на конечной возмущает пензенцев

27.08.2023 | 16:18

Троллейбусы № 8 скапливаются на конечной остановке «Стадион «Пенза», из-за чего увеличивается интервал их движения. На это пожаловался пензенец в посте в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, с середины августа ежедневно утром, днем и вечером он наблюдает одну и ту же картину: на конечной стоят четыре троллейбуса, а как только подъезжает пятый, «начинается движение».

«Движутся они с интервалом более 20 минут, и практически всегда движущиеся троллейбусы находятся в одной части маршрута, это просто раздолбайство и свинское отношение к пассажирам», - высказался горожанин.

Свои слова он проиллюстрировал снимками. На одном запечатлены четыре рогатые машины, стоящие друг за другом. Также приложены скрины карт, где в реальном времени отслеживается движение транспорта. Первый - от 16 августа, второй - от 21-го. Судя по ним, троллейбусы № 8 действительно следовали практически друг за другом на одной части маршрута.

С наблюдениями автора поста согласились другие участники обсуждения.

«Я это даже раньше заметил, еще в начале июля. Пока пятый не подъедет, у них обед», «Потому что пятый там уже не помещается и первому надо уступить ему место», «Уже не первый пост по данной теме, из 8 единиц 4 простаивают на конечке. Значит, надо график с умом составлять, чтобы люди не испытывали неудобств!» - отметили пензенцы.

Представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи региона написал в ответ на жалобы горожан, что расписание движения составлено с учетом «Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей».

«На конечных остановках общественного транспорта осуществляется технологический отстой между рейсами и в обеденный перерыв, данные перерывы предусмотрены графиком движения маршрутов общественного транспорта. Одновременное нахождение нескольких троллейбусов на конечных остановках не является нарушением», - пояснил он.