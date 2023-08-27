Путешествующие пензенцы рискуют столкнуться с нехваткой топлива

27.08.2023 | 13:19

В соседних с Пензенской областью регионах отмечается дефицит топлива на некоторых заправках, речь идет о Саратовской и Рязанской областях.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей топливного бизнеса.

Водителям зачастую не достается бензина марки АИ-92, АИ-95, дизельного топлива.

«Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива», - цитирует издание управляющего партнера сети АЗС в Саратовской области GP Vympel Екатерину Савкину.

Также нехватка топлива отмечается в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, Хабаровском крае. Специалисты назвали причину: увеличение в два раза сроков перевозки горючего по железной дороге в России.

Пути перегружены из-за переориентации экспорта с западных направлений на восток, дальность перевозок увеличилась, выросло число простоев. Помимо задержек в пути, на перевозку топлива влияет и ситуация на нефтеперерабатывающих заводах. Многие из них летом закрываются на ремонт.

Также водителей и аграриев беспокоит и рост стоимости дизельного топлива. Власти некоторых регионов обратились в ФАС с просьбой проверить цены.

«На рынке действительно наблюдается рост цены дизельного топлива. Если такая тенденция сохранится, это может повлиять на себестоимость отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, доля расходов на логистику в которых высока», - отметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.