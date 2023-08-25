Дачникам посоветовали, как убрать с участка чужой забор

25.08.2023 | 07:51

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о том, как быть, если часть участка самовольно захватил сосед, установив забор. Его советы публикует News.ru.

«Сначала стоит поговорить с соседом и попросить установить забор согласно закрепленным границам участка. Если он откажет, то надо обратиться в ближайшее управление Росреестра: ответственные сотрудники проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений», - рекомендует Чаплин.

Если сосед будет игнорировать предписание Росреестра или попробует снова захватить участок, то придется разбираться в суде.

Чаплин отметил, что штраф за самозахват чужой земли составляет до 1,5% кадастровой стоимости захваченного участка (не менее 5 тысяч рублей).

«Отмечу, что бывают случаи, когда собственник более 15 лет ухаживает за заброшенным участком без уточнения границ. В таком случае гражданин вправе официально оформить право собственности, для этого в законодательстве закреплен порядок применения приобретательной давности», - резюмировал Чаплин.