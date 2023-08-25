Сетевое издание|18+|Пятница|25 авг 2023|09:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Дачникам посоветовали, как убрать с участка чужой забор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о том, как быть, если часть участка самовольно захватил сосед, установив забор. Его советы публикует News.ru.

«Сначала стоит поговорить с соседом и попросить установить забор согласно закрепленным границам участка. Если он откажет, то надо обратиться в ближайшее управление Росреестра: ответственные сотрудники проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений», - рекомендует Чаплин.

Если сосед будет игнорировать предписание Росреестра или попробует снова захватить участок, то придется разбираться в суде.

Чаплин отметил, что штраф за самозахват чужой земли составляет до 1,5% кадастровой стоимости захваченного участка (не менее 5 тысяч рублей).

«Отмечу, что бывают случаи, когда собственник более 15 лет ухаживает за заброшенным участком без уточнения границ. В таком случае гражданин вправе официально оформить право собственности, для этого в законодательстве закреплен порядок применения приобретательной давности», - резюмировал Чаплин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте