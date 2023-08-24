Сетевое издание|18+|Четверг|24 авг 2023|16:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За неделю число укушенных клещами пензенцев возросло более чем вдвое

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За неделю, в Пензенской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей. Если с 10 по 17 августа к медикам обратились за помощью 13 человек, из них 3 детей, то за следующие 7 дней - 31 человек, в том числе 14 детей.

Всего с начала сезона активности клещей (он начался 20 марта) в медицинские учреждения области обратились 1 324 укушенных (из них 458 - дети до 14 лет),

За неделю специалисты лабораторно исследовали 22 членистоногих, снятых с людей. В 6 пробах (22,4%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

За 7 месяцев текущего года в регионе диагностировано 43 случая заболевания ИКБ: 1 зарегистрирован в Иссинском районе, по 2 - в Пензенском и Шемышейском, 3 - в Кузнецом и 35 - в Пензе.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил, что в сентябре-октябре следует ожидать роста активности клещей и увеличения числа укушенных. Он отметил, что несмотря на колебания в числе укушенных, уровень зараженности членистоногих остается прежним - 20% и выше. По словам врача, осенью клещи активизируются, так как перед зимой стараются «запастись» кровью. Основное условие для их активности - среднесуточная температура не ниже +6 градусов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте