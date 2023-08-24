За неделю число укушенных клещами пензенцев возросло более чем вдвое

24.08.2023 | 15:24

За неделю, в Пензенской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей. Если с 10 по 17 августа к медикам обратились за помощью 13 человек, из них 3 детей, то за следующие 7 дней - 31 человек, в том числе 14 детей.

Всего с начала сезона активности клещей (он начался 20 марта) в медицинские учреждения области обратились 1 324 укушенных (из них 458 - дети до 14 лет),

За неделю специалисты лабораторно исследовали 22 членистоногих, снятых с людей. В 6 пробах (22,4%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

За 7 месяцев текущего года в регионе диагностировано 43 случая заболевания ИКБ: 1 зарегистрирован в Иссинском районе, по 2 - в Пензенском и Шемышейском, 3 - в Кузнецом и 35 - в Пензе.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил, что в сентябре-октябре следует ожидать роста активности клещей и увеличения числа укушенных. Он отметил, что несмотря на колебания в числе укушенных, уровень зараженности членистоногих остается прежним - 20% и выше. По словам врача, осенью клещи активизируются, так как перед зимой стараются «запастись» кровью. Основное условие для их активности - среднесуточная температура не ниже +6 градусов.