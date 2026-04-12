Губернатор назвал Пасху одним из главных праздников в году

В ночь на 12 апреля губернатор Олег Мельниченко посетил праздничное богослужение в Спасском кафедральном соборе, которое возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В главный храм Пензы пришли около 4 000 прихожан.

Владыка Серафим, поздравляя православных христиан с Пасхой, отметил, что празднуется главное событие в истории человечества - искупление от греха и проклятия.

«В этот праздник в первую очередь хочется пожелать всем мира, чтобы он принес нам внутренний покой и свободу, чтобы исчезла возможность бояться и страшиться чего-либо. Чтобы Господь услышал каждого из нас, помог и даровал всецелое сознание свершения Его воли», - сказал митрополит верующим.

Олег Мельниченко подчеркнул, что считает Пасху одним из главных праздников в году.

«Я видел ваши одухотворенные лица. Все мы сегодня молились прежде всего о нашей Родине, о ребятах, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, молились о счастье и благополучии своих семей. Хочу пожелать вам в этот прекрасный праздник счастья и благополучия. Желаю, чтобы у вас все было хорошо, были здоровье, любовь и то чувство единения, которое мы сегодня испытывали в нашем прекрасном храме», - обратился он к православным.

