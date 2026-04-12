Опубликован график отключений света в Пензе 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, в Пензе в некоторых домах в Райках, Терновке, на ул. Куйбышева и в районах Митрофановского и Татаро-еврейского кладбищ отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-32, 34, 36; 1-й Воронежский пр-д, 1-22; 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35; 3-й Воронежский пр-д, 1-16; ул. Новгородская, 1-11; ул. П. Морозова, 1-8; пр-д П. Морозова, 32; ул. Пушкари, 5 к. 1; ул. Ростовская, 18-43, 45-57 (нечетные), к/н 665.

С 8:30 до 16:30:

- 1-й Гражданский пр-д, 3/1, 4-8, 10, 12; 2-й, Гражданский пр-д, 3, 4, 5, 5в; ул. Дарвина, 1, 1а, 3, 5-11, 14-30 (четные), 36; пр-д Дарвина, 1/60, 4-6, 8, 8а; ул. Жуковского, 47; ул. Ключевая, 79, 81, 83, 84, 86, 93а, 98-112Б (четные); пр-д Некрасова, 3-13, 15-20, 22, 25, 27-

31, 33, 34, 35; ул. Некрасова, 27, 33, 35, 37, 40, 46, 48; ул. Ново-Гражданская, 11-31 (нечетные), 32-34, 36-50, 52-80 (четные); ул. Проломная, 1, 4в; ул. Пугачева, 101, 103, 107, 109, 113; ул. Пушкина, 136-144 (четные), 148, 152-158 (четные), 164-170 (четные); ул. Солдатская, 37, 39, 41;

- ул. Бригадная, 1/65, 12, 14, 16-19, 21, 22, 23, 25, 27-43, 45-57, 59, 61, 61а, 63, 67, 69; ул. Бригадный Тупик, 4, 5; ул. Волжская, 9, 9Б, 9/42, 10, 12-14, 16, 17, 21-25, 27, 29, 33-40, 42, 44; 3-й Волжский, пр-д 1-13; ул. Мебельная, 23, 27-35 (нечетные), 37-42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а; 1-й Мебельный пр-д, 1, 2, 3; ул. Осоавиахимовская, 2-9, 19; пр-д Осоавиахимовский, 1, 2/1, 5-12, 20, 23, 26, 29-33, 35, 37; 1-й Осоавиахимовский пр-д, 3-6, 8, 10, 13, 14, 17/28, 18/26, 19-22, 24, 25, 27, 27Б, 28, 34; ул. Пограничная, 1, 1а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22; ул. Терновского, 25-37 (нечетные), 38-40, 42, 42а, 44-62, 64, 66, 68-71, 73, 73а, 75-82, 84, 86, 86а; ул. Токарная, 3, 5-9, 11, 17, 19, 19/16, 21, 25; 2-й пр-д Токарный, 4-13, 15, 17-28, 30, 32-35, 37, 39-52, 54, 56, 58.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Куйбышева, 34Б;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33; ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а; 2-й пр-д Овражный, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 13:00 до 15:30:

- ул. Малая Радищевская, стр. 1, стр. 2, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Ново-Революционная, 14; ул. Прогулочная, 2, 4, 6, 7; СНТ «Светлый путь», уч. 21.