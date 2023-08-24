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Общество

«ТНС энерго Пенза» дарит подарки за подключение «Личного кабинета»

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Клиенты «ТНС энерго Пенза» до 31 августа могут принять участие в акции «Каждому клиенту - личный кабинет». По ее результатам 40 потребителей получат на свои лицевые счета по 1 000 рублей.

Для участия в акции необходимо:

- подключить электронную квитанцию;

- оплатить электроэнергию через «Личный кабинет» или мобильное приложение;

- не иметь просроченной задолженности по состоянию на 1 сентября 2023 года.

Зарегистрировать «Личный кабинет» можно любым удобным способом: на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru, в мобильном приложении или направив заявку через форму обратной связи на сайте.

Подарки победители акции получат в сентябре 2023 года. Ознакомиться с положением о проведении акции можно на официальном сайте компании.

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