Существование в Пензе бомбоубежища «из фильма ужасов» опровергли

24.08.2023 | 10:53

Кадры бомбоубежища рядом с одним из государственных учреждений, которые были опубликованы в среду, 23 августа, сделаны не в Пензе.

Их автор - фотограф Аня Аристова, которая часто снимает заброшенные места в областном центре. Она указала, что попала на объект через вентиляцию.

Согласно официальному комментарию Пензенской областной станции скорой медицинского помощи, представленные фото и видео не имеют отношения к Пензе.

«Данный факт отчетливо виден при просмотре видео в замедленной съемке на временном промежутке 1:39», - заявили в ГБУЗ «ПОССМП».

На стоп-кадре можно различить плохо сохранившуюся надпись с названием медучреждения в другой области.

«Да, в структуре Пензенской областной станции скорой медицинской помощи имеются 2 подвальных помещения. Однако они находятся в удовлетворительном состоянии, что подтверждает представленное фото», - говорится в официальном заявлении.