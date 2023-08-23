Беспомощных зареченцев привьют от гриппа на дому

23.08.2023 | 14:54

В Заречном началась иммунизация взрослых против гриппа. Об этом сообщается на сайте МСЧ № 59.

Прививки делают горожанам старше 18 лет вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Отмечается, что профилактику проводят при наличии показаний, по решению врача.

Записаться на вакцинацию можно:

- при личном обращении в регистратуру;

- по телефону 22-22-59;

- через портал госуслуг (врач-терапевт прививочного кабинета Н. В. Хубулова).

Также получить прививку можно при обращении к участковому терапевту.

Маломобильным гражданам могут провести вакцинацию против гриппа на дому. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 22-22-59 с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса и контактного телефона.

По субботам вакцинация проводится в прививочном кабинете городской поликлиники с 10:00 до 13:00.

Ранее стало известно, что в Пензенскую область поступило 52 330 доз вакцины против гриппа «Ультрикс Квадри». Ею планируют прививать дошкольников в возрасте от 6 месяцев, учеников 1-11-х классов и студентов.