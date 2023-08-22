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Общество

Горводоканал приглашает в команду новых сотрудников

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ООО «Горводоканал» примет в свою команду новых сотрудников. На предприятии открыты вакансии по ряду направлений.

Руководители, специалисты, служащие:

- инженер-электрик;

- диспетчер АДС;

- ведущий специалист центра обслуживания клиентов;

- ведущий юрисконсульт отдела продаж юридическим лицам.

Рабочие:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го и 6-го разряда;

- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

- машинист насосных установок 3-го разряда;

- тракторист;

- слесарь-ремонтник;

- мастер участка по ремонту сетей водопровода.

Заработная плата назначается по результатам собеседования.

Сотрудникам предлагаются полный соцпакет, удобный график работы и достойная заработная плата. Дополнительную информацию можно узнать в отделе кадров по телефону 20-96-39.

Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по каждой специальности и узнать о других вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании» на сайте https://penzavodokanal.ru/.

ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанного с водоснабжением и водоотведением, обеспечивающего достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасных условий труда, предоставление достойного уровня заработанной платы, социальная защита работников являются ценностями при реализации кадровой политики предприятия.

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