Горводоканал приглашает в команду новых сотрудников

ООО «Горводоканал» примет в свою команду новых сотрудников. На предприятии открыты вакансии по ряду направлений.
Руководители, специалисты, служащие:
- инженер-электрик;
- диспетчер АДС;
- ведущий специалист центра обслуживания клиентов;
- ведущий юрисконсульт отдела продаж юридическим лицам.
Рабочие:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го и 6-го разряда;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- машинист насосных установок 3-го разряда;
- тракторист;
- слесарь-ремонтник;
- мастер участка по ремонту сетей водопровода.
Заработная плата назначается по результатам собеседования.
Сотрудникам предлагаются полный соцпакет, удобный график работы и достойная заработная плата. Дополнительную информацию можно узнать в отделе кадров по телефону 20-96-39.
Ознакомиться с перечнем должностных обязанностей по каждой специальности и узнать о других вакансиях можно в подразделе «Вакансии» раздела «О компании» на сайте https://penzavodokanal.ru/.
ООО «Горводоканал» специализируется на оказании широкого спектра услуг, связанного с водоснабжением и водоотведением, обеспечивающего достойное качество жизни потребителям. Постоянная забота о повышении безопасных условий труда, предоставление достойного уровня заработанной платы, социальная защита работников являются ценностями при реализации кадровой политики предприятия.
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