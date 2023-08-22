Единство города и природы: чем привлекает ЖК «Лугометрия»

22.08.2023 | 16:40

Проект группы компаний «Территория жизни» - ЖК «Лугометрия» - оценили на федеральном конкурсе «Летний ТОП ЖК». Среди отмеченных качеств - озеленение двора, наличие малых архитектурных форм, дворовая площадка.

Это уже не первая награда высокого уровня. В 2021 году жилой комплекс вошел в топ-5 лучших инвестиционно привлекательных проектов России на конкурсе Urban Awards и получил главную премию в категории «За лучший нейминг объекта».

Жилой комплекс «Лугометрия» строится в рамках проекта комплексного развития территории. Район, расположенный в экологически чистой части города, станет домом для более чем 18 000 пензенцев.

Переменная этажность, свободные от машин дворы, современные спортивные и детские площадки, торговые галереи и кафе, собственная школа и два детских сада - это будет настоящий город в городе. А жемчужина проекта - строящийся храмовый комплекс преподобного Вениамина Печерского.

В ближайшее время рядом построят автомобильную развязку, которая повысит транспортную доступность, разгрузит дороги и позволит беспрепятственно добраться до центра города за несколько минут. Уже возводится первый в городе надземный пешеходный переход к жилому комплексу.

Центром притяжения станет центральный бульвар, в котором соединятся практичность города и красота природы. Там будут небольшие кафе, прогулочные зоны, велодорожки. Значимую часть займут ухоженные газоны, где можно спокойно отдохнуть: провести фитнес-занятие на свежем воздухе, поиграть с детьми в мяч, устроить пикник с друзьями или просто полежать на солнце.

Для активного отдыха предусмотрены современные плейхабы - общественное пространство для жителей и гостей двора.

«Площадка привлечет внимание не только местных жителей, но и людей из других районов, городов. А вокруг самих плейхабов откроются кафе, детские магазины, центры развития, клубы и прочее. Все будет подчинено единой идее создания современного, технологически оснащенного и комфортного микрорайона», - рассказал главный архитектор, генеральный директор проектного бюро «Среда» Андрей Веретехин.

«Лугометрия» уже привлекает внимание: ЖК стал площадкой для общегородских мероприятий. Прошедший в июне фестиваль «Лугофест» собрал более 6,5 тысячи гостей. Сейчас здесь проходит фестиваль кино под открытым небом «Кинометрия», каждый показ которого собирает более сотни зрителей.

Отдельно стоит сказать про дворы - территорию гармонии для каждого жителя. Дизайнерские решения в жилом комплексе выполнены в близком к природе стилю, который радует глаз. Каждый двор создан в уникальной цветовой гамме и олицетворяет свое растение - «Маки», «Алтей», «Донник», «Лютик», «Крокус», «Василек». Современная отделка фасадов в стиле живой природы создает атмосферу уюта и комфорта.

Просторные холлы «Лугометрии» выполнены в едином дизайнерском стиле, там есть комфортная зона ожидания для гостей, озеленение в стиле концепции жилого комплекса, колясочная и кладовая для хранения вещей, лапомойки для четвероногих любимцев, удобный туалет.

Еще одна важная особенность квартир в «Лугометрии» - отделка «Все включено», благодаря которой можно купить квартиру, уже готовую к заселению. В комнатах поклеены обои под покраску, установлены натяжные потолки со светильниками, уложен ламинат светлых тонов, есть межкомнатные двери. Полностью укомплектован санузел: ванная, раковина, унитаз, стиральная машина; на кухне - гарнитур со встроенной техникой. На все дается гарантия производителя.

Группа компаний «Территория жизни» всегда предлагает покупателям возможность выбора оптимальных условий покупки квартир:

- выгодно использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и получить скидку в его размере*, а при покупке просторной трехкомнатной квартиры - скидку до 1,5 миллиона рублей**;

- отделка Smart Pro в подарок за счет снижения стоимости квадратного метра*** (в строениях № 13 и 14);

- ипотека со ставкой от 1,3%**** в год и суммой ежемесячного платежа чуть больше 6 тысяч рублей***** (в партнерстве с банком ВТБ).

Чтобы оценить качество отделки, клиентам предлагают посетить виртуальный тур по квартирам или задать интересующие вопросы менеджерам. Узнать подробности можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000, оставить заявку на приобретение - здесь.

Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

*Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры в строениях № 11, 15, 16, 19, 20 (вторая очередь).

**Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 551 256 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 90 кв. м, расположенные в строении № 19 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19».

***В рамках акции «Отделка в подарок» клиент может приобрести квартиру с готовой отделкой Smart Pro, в которую входят межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, настенная и напольная плитка, ламинат светлых тонов, стиральная машина и полностью укомплектованный санузел с сантехникой, кухонный модуль. В акции участвуют квартиры, расположенные на 3 этажах строений № 13 и 14, по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. В акции участвует 10 квартир. Срок действия акции - с 16.03.2023 по 30.04.2023. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Подробности акции - на сайте территорияжизни.рф и по телефону 8 (8412) 21-06-78.

****Ипотеку предоставляет банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия банка № 1000 от 08.07.2015. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - до 30 лет, ставка - от 1,3% до ввода дома в эксплуатацию при условии проведения электронной регистрации сделки. После ввода дома в эксплуатацию ставка - от 3,3%. Минимальная сумма кредита - от 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита -до 6 млн руб. Действие акции распространяется на строения № 13, 14, 15, 16.

*****Расчет представлен для 1-комнатной квартиры площадью 32,4 кв. м в строении № 13 ЖК «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 8». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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