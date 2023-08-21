Пензенцы чаще всего любуются лотосами в Краснодарском крае

21.08.2023 | 13:08

Жители Пензенской области, как и всей России, в июле и августе делают селфи с уникальными, занесенными в Красную книгу растениями - лотосами. Специалисты «МегаФона» проанализировали обезличенные данные абонентов и узнали, где чаще всего фотографируются с этими цветами.

Лотос произрастает только в воде и, если его сорвать, сбрасывает лепестки через несколько часов. Срезанный бутон никогда не распускается. Растения выпускают по два цветка и считаются символом любви.

Чаще всего в этом году делают селфи с лотосами в Краснодарском крае. Туда едут 79% туристов, выбирающих лотосовые локации. Аналитики отмечают рост количества посетителей на 9,5% в сравнении с 2022 годом, а увеличение мобильного трафика - на 15%.

Гости региона из Пензы, как и все остальные, преимущественно посещают озеро близ поселка Белозерного. Туда легко доехать по трассе - от Краснодара всего 40 км. В июле у озера лотосов побывали на 30,5% больше туристов из Пензы, чем год назад. В общей сложности они проговорили в этой локации почти 3 000 минут, что соответствует двум дням непрерывного общения, а на селфи и видео с чудесными цветами потратили 85 Гб - этого хватит для загрузки миллиона фотографий.

На втором месте по популярности среди лотосовых локаций расположился Дальний Восток. Там цветами любуются на озере у Артемовской ГРЭС в Приморском крае и в селе Ровном в Хабаровском крае. По сравнению с прошлым сезоном отдыхающих здесь стало больше почти на треть, а мобильный трафик увеличился на 60%. Туристов из Пензы на Дальнем Востоке не так много, тем не менее в районе Артемовской ГРЭС за год их стало больше на 57%, а в Горных Ключах Приморского края - в 3 раза.

Третья позиция в рейтинге у Астраханской области, где лотосы растут в дельте реки Волги и взморья Каспия. Четвертая - у Волгоградской, там цветы можно найти на озере близ поселка Лебяжья Поляна. С прошлого года поток туристов из Пензы сюда увеличился в 4 раза.

Всего за период цветения лотосов в текущем сезоне абоненты «МегаФона» проговорили свыше 1 млн минут, что равно почти двум годам беспрерывного общения. Посетители прокачали 89,7 ТБ данных. Этого объема хватит для загрузки более 7,5 млн фото цветов в социальные сети.

Делиться большим количеством контента в интернете, находясь в городе или небольшом населенном пункте, позволяет покрытие сети и современная телеком-инфраструктура. Только за счет программы рефарминга (перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE) инженеры компании смогли разогнать интернет в 24 регионах на треть. По скорости мобильного интернета «МегаФон» сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети во втором квартале 2023 года составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных - 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие показатели в России для пользователей мобильной связи. В Пензенской области «МегаФон» также лидирует, по медианной скорости загрузки опережая своего ближайшего конкурента более чем в два раза. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

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