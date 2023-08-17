В Пензенской области установят скамейки с правилами русского языка

17.08.2023 | 17:14

В Пензенской области хотят повысить интерес детей к знаниям. Для этого в разных населенных пунктах оборудуют научные детские площадки.

Проект реализуют в Сердобске, поселках Беково, Золотаревка Пензенского района, а также в селе Лопатино, Колдаисском сельсовете Шемышейского района, Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района.

Благодаря проекту школьники и воспитанники детских садов будут знакомиться с базовыми научными принципами, объяснили в пресс-службе регионального министерства образования.

Научную площадку уже начали обустраивать в Сердобске.

В минобре добавили, что пользоваться ею можно будет не сразу - сначала она должна пройти верификацию. И только потом объект откроют для посещения.