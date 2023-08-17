В Пензенской области установят скамейки с правилами русского языка

В Пензенской области хотят повысить интерес детей к знаниям. Для этого в разных населенных пунктах оборудуют научные детские площадки.
Проект реализуют в Сердобске, поселках Беково, Золотаревка Пензенского района, а также в селе Лопатино, Колдаисском сельсовете Шемышейского района, Русско-Камешкирском сельсовете Камешкирского района.
Благодаря проекту школьники и воспитанники детских садов будут знакомиться с базовыми научными принципами, объяснили в пресс-службе регионального министерства образования.
Научную площадку уже начали обустраивать в Сердобске.
В минобре добавили, что пользоваться ею можно будет не сразу - сначала она должна пройти верификацию. И только потом объект откроют для посещения.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀