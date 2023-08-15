Юных пензенцев и их родителей приглашают на молебен

15.08.2023 | 11:39

26 августа в преддверии нового учебного года в Спасском кафедральном соборе Пензы состоится детская Божественная литургия и молебен.

Богослужения возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Песнопения исполнит детский архиерейский хор под управлением Марины Никитиной.

«Начало в 8:30. Молебен перед началом учебного года начнется сразу по окончании литургии», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Специальный молебен перед Днем знаний стал в Пензе традиционным. До 2020 года в областном центре также проходил детский крестный ход по улице Московской, однако затем по ряду обстоятельств его отменили.

В августе 2020 года Божественная литургия прошла у стен Спасского собора, а в 2021-м и 2022-м пензенцы вознесли молитвы в самом храме.