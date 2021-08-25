Общество

Пензенских школьников ждут на литургию перед началом учебного года

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В воскресенье, 29 августа, в областном центре состоится ежегодная литургия, посвященная началу учебного года.

Как сообщили в информационном отделе Пензенской епархии, мероприятие пройдет в Спасском кафедральном соборе, всех желающих ждут к 8:30.

Литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, в ней также примет участие Архиерейский детский хор.

В прошлом году традиционный детский молебен у стен Спасского собора состоялся в этот же день. Вместе со своими родителями туда пришли школьники, которые мечтают скорее повзрослеть и приносить пользу.

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад. В 2018 году впервые состоялся детский крестный ход, в 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса.

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Гость||

на путь истинный наставлять будут, это правильно

Гость||

они совсем уже там с ума посходили

Гость||

ЗАЧЕМ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ НА ВСЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ?

Падает число адептов и доходы? От пожаров не помогает,от болезней не помогает... Думаете поможет в учёбе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мечтают скорее повзрослеть и приносить пользу.
В церковь?

Гость||

...всех богов"

Гость||

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?

Гость||

святая корова

Гость||

А как постановление о режиме вонючей готовности и запрете всех массовых мероприятий? На линейки, значит родителей не пустят, а тут в религиозный омут, пожалуйста

Гость||

Опять мужички в платьях учудили.

Гость||

Представители из 50 школ с низкими результатами обязательно должны присутствовать.

Гость||

Гость писал(a):

святая корова
ты еще скажи святой петух

Гость||

Гость писал(a):

А как постановление о режиме вонючей готовности и запрете всех массовых мероприятий? На линейки, значит родителей не пустят, а тут в религиозный омут, пожалуйста
Сколько Богохульствования тут, ужас просто, хорошее дело так очернили ироды какие то вы просто

Гость||

Поможет?

Гость||

нет, спасибо, мои дети вырастут и сами решат, нужно им это или нет, а пока будут жить в светском окружении, без литургий.

Гость||

Не дождетесь, не ждите, мы боимся ковида.

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Имя: Гость
Комментарий:

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