Пензенских школьников ждут на литургию перед началом учебного года

25.08.2021 | 09:59

В воскресенье, 29 августа, в областном центре состоится ежегодная литургия, посвященная началу учебного года.

Как сообщили в информационном отделе Пензенской епархии, мероприятие пройдет в Спасском кафедральном соборе, всех желающих ждут к 8:30.

Литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, в ней также примет участие Архиерейский детский хор.

В прошлом году традиционный детский молебен у стен Спасского собора состоялся в этот же день. Вместе со своими родителями туда пришли школьники, которые мечтают скорее повзрослеть и приносить пользу.

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад. В 2018 году впервые состоялся детский крестный ход, в 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса.