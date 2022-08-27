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Общество

В Пензе перед 1 Сентября провели детскую Божественную литургию

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Под сводами Спасского кафедрального собора собрались сотни юных пензенцев со своими родителями. Здесь прошла особая служба - детская Божественная литургия, после которой начался молебен перед началом нового учебного года как духовная подготовка к 1 Сентября.

«Это заряжает положительными эмоциями на грядущий год. Детям тяжело после лета перестроиться. Это как финал летних каникул и нацеливает на учебу, тем более что мальчик учится в православной гимназии. Я считаю, всех необходимо приучать ходить в храм», - отметила жительница Пензы.

«Может, что хорошее и светлое будет в жизни», - добавил ученик православной гимназии.

«В школу пока еще не ходят, но участвуют в богослужениях, поют в детском хоре, очень нравится. С божьей помощью и другие дела идут хорошо», - рассказала прихожанка.

По традиции детский молебен возглавил правящий архиерей.

«Дорогие дети, призываю всех вас искренне молиться о том, чтобы Господь укрепил в учении, и вас, дорогие родители, молиться о том, чтобы Господь даровал вашим детям разум, усердие и трудолюбие и, безусловно, помог вам правильно наставлять своих детей», - обратился к пастве митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 2022 году из-за жары руководство пензенской епархии решило отказаться от детского крестного хода, который на протяжении нескольких лет совершался по Московской улице.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Ну теперь все отличниками-медалистами будут

Гость||

Может - на може плохая надежа. А если бы не пошел все равно может.

Гость||

Детей заставляют молится а для чего?

Гость||

Вот нет бы сообщить какую прибыль попам сегодня молебен дал. Почем нынче свечка стоит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я считаю, всех необходимо приучать ходить в храм», - отметила жительница Пензы.
Приучают животных...

Гость||

Гость писал(a):

Вот нет бы сообщить какую прибыль попам сегодня молебен дал. Почем нынче свечка стоит?
Бабушка покупет свечку за 50 рублей...

В месяц 30 на 50 = 1 500

В год 12 на 1 500 = 18 000.

Свечи зажигают не только в церкви ,но и дома. Только на свечах доход с одной бабушки 18 000,а там ещё всякие платные требы за здравие и упокой... И много чего ещё...

Гость||

Сколько здоровых мужиков не работает на народное хозяйство,а поёт песни... Налогов не платят,но лечение им по полису ОМС?

Гость||

У Серафима детей нет.

Гость||

Грозовский тоже искренне так сказать детишек молится просил не корысти ради а пославший ....

Гость||

Итить... Да как же ж я школу закончил с хорошим аттестатом? Как-же ж два красных диплома - о среднем и высшем образовании - своим трудом заработал? Стал специалистом востребованным! Построил дом, двух сыновей воспитал, и рассадил сад фруктовый! И всё это - без песнопений с бородатыми дядьками в чёрных платьях!!! Кто знает??? Кто-о-ооо???

Гость||

Даже и не знай как это получилось без крестовых походов молебен и прочего

Гость||

В Екатеринбурге более 80 человек приняли участие в пробежке, которую традиционно по субботам возглавлял экс-мэр города Евгений Ройзман, который сейчас по решению суда не может участвовать в публичных мероприятиях.

Как сообщает 66.ru, обычно на субботние пробежки выходили около 30 человек, но сегодня она прошла нетрадиционно. Пришли около 80 человек, и бегали они под песни Виктора Цоя и группы ДДТ. Полицейские дежурили на месте, но не стали вмешиваться.

Пост о том, что пробежка состоится, появился в Telegram-канале экс-главы Екатеринбурга, который теперь переименован в «Канал сторонников Евгения Ройзмана».

В субботу утром около ротонды собрались 82 человека, хотя обычно приходит около 30. Туда же со своим папой подошел и маленький Миша Бахтин, родителям которого Фонд Ройзмана помог собрать деньги на укол «Золгенсма» для больных СМА. Пришла Наталья Туркеева, у которой также диагностировали СМА, и Фонд Ройзмана помогал ей справиться с болезнью.

Протестных лозунгов никто не выкрикивал, но многие были в красных футболках, с которыми Ройзман ассоциируется еще со времен предвыборной гонки в мэры. Также люди приходили в футболках с цитатами политика.

В 10:00 люди начали бег от ротонды, и часть маршрута бежали под песни Виктора Цоя и ДДТ. Навстречу им побежала группа депутата гордумы Тимофея Жукова, который ровно в это же время организовал тренировку у ККТ «Космос». Их, по подсчетам журналиста 66.ru, было в шесть раз меньше.

В 10:45 пробежка закончилась и участники по заложенной Ройзманом традиции пошли в булочную «Французский пекарь», где ели пироги и пили чай.

Напомним, что по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о дискредитации ВС РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ройзману запрещено пользоваться средствами связи, интернетом, почтой, посещать публичные мероприятия и общаться со свидетелями по делу.

Гость||

Гость писал(a):

Ему грозит до трех лет лишения свободы.
А чаво так мало,десяточку ему,десяточку...

Имя: Гость
Комментарий:

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