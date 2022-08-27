В Пензе перед 1 Сентября провели детскую Божественную литургию

27.08.2022 | 17:30

Под сводами Спасского кафедрального собора собрались сотни юных пензенцев со своими родителями. Здесь прошла особая служба - детская Божественная литургия, после которой начался молебен перед началом нового учебного года как духовная подготовка к 1 Сентября.

«Это заряжает положительными эмоциями на грядущий год. Детям тяжело после лета перестроиться. Это как финал летних каникул и нацеливает на учебу, тем более что мальчик учится в православной гимназии. Я считаю, всех необходимо приучать ходить в храм», - отметила жительница Пензы.

«Может, что хорошее и светлое будет в жизни», - добавил ученик православной гимназии.

«В школу пока еще не ходят, но участвуют в богослужениях, поют в детском хоре, очень нравится. С божьей помощью и другие дела идут хорошо», - рассказала прихожанка.

По традиции детский молебен возглавил правящий архиерей.

«Дорогие дети, призываю всех вас искренне молиться о том, чтобы Господь укрепил в учении, и вас, дорогие родители, молиться о том, чтобы Господь даровал вашим детям разум, усердие и трудолюбие и, безусловно, помог вам правильно наставлять своих детей», - обратился к пастве митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 2022 году из-за жары руководство пензенской епархии решило отказаться от детского крестного хода, который на протяжении нескольких лет совершался по Московской улице.