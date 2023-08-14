70% меда на рынке признали фальсификатом

14.08.2023 | 21:48

По данным Правительства РФ, 70% меда на рынке является фальсификатом. Именно поэтому власти хотят бороться с подделкой и планируют ввести в законодательство понятие «мед».

Законопроект уже принят в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Под медом планируют понимать продукцию пчеловодства, которая обладает определенными органолептическими, физико-химическими и другими показателями, позволяющими идентифицировать ее как натуральный мед.

Также документ установит случаи, когда тот или иной продукт следует признать фальсификатом.

Пока закон не принят, покупателям следует с осторожностью подходить к выбору меда в магазинах. Внимание следует обратить на несколько показателей:

- у натурального меда легкий и приятный аромат без постороннего запаха;

- настоящий мед всегда прозрачен, не должно быть осадка или мутноватости;

- медоносных растений не так много: липа, гречиха, подсолнух, акация, каштан, дягиль и некоторые другие, мед, полученный от них, будет натуральным;

- неестественный цвет продукции (зеленый, розоватый и так далее) указывает на то, что в нее что-то добавили.

В Пензенской области в понедельник, 14 августа, православные празднуют Медовый Спас. Считается, что с этого дня и в течение месяца можно покупать мед. Желающие могли освятить продукцию в Спасском кафедральном соборе в Пензе.