Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем строителя

13.08.2023 | 10:07

В воскресенье, 13 августа, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли.

«Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вашими руками возводятся жилые дома, промышленные предприятия, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Вы формируете облик городов, создаете условия для комфортной и благоустроенной жизни своих сограждан», - сказал Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил строителей за нелегкий труд, мастерство, ответственность и верность профессии.

«Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли, чей опыт и преданность выбранному делу служат достойным примером для молодого поколения специалистов», - отметил Мутовкин.

Он пожелал всем работникам строительной сферы крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, достойной оценки труда, смелых идей и новаторских решений, высоких достижений и интересных проектов.

«Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, а в домах всегда будет тепло и уютно!» - добавил Владимир Мутовкин в заключение.