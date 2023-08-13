Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем строителя

В воскресенье, 13 августа, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли.
«Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вашими руками возводятся жилые дома, промышленные предприятия, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Вы формируете облик городов, создаете условия для комфортной и благоустроенной жизни своих сограждан», - сказал Владимир Мутовкин.
Он поблагодарил строителей за нелегкий труд, мастерство, ответственность и верность профессии.
«Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли, чей опыт и преданность выбранному делу служат достойным примером для молодого поколения специалистов», - отметил Мутовкин.
Он пожелал всем работникам строительной сферы крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, достойной оценки труда, смелых идей и новаторских решений, высоких достижений и интересных проектов.
«Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, а в домах всегда будет тепло и уютно!» - добавил Владимир Мутовкин в заключение.
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