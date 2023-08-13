Синоптики пообещали пензенцам передышку от жары

13.08.2023 | 09:51

Ветреные дни и температура до +28 градусов. Такой прогноз для Пензенской области дали синоптики Gismeteo на начало предстоящей недели.

В понедельник, 14 августа, в регионе местами вероятны дожди, переменная облачность. Скорость ветра до 8 м/с. Днем столбик термометра покажет +25…+27 градусов, ночью температура опустится до +17…+20.

Во вторник прогнозируется погода без осадков. Днем также +25…+27 градусов.

Среда, вероятно, станет самым прохладным днем на неделе. Ожидается небольшой дождь, дневная температура +23…+24 градуса. Скорость ветра достигнет 10 м/с.

В четверг будет жарче. Температура поднимется до +28 градусов. Без осадков, обещают переменную облачность.

В пятницу и субботу жителям области стоит ждать жары до +30…+31 градуса. Осадков не прогнозируется, а скорость ветра уменьшится до 6 м/с. В воскресенье, возможно, станет прохладнее: до +28 градусов и небольшой дождь.