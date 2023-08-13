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Общество

Эксперт оценил опасность нового штамма коронавируса

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Новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в октябре, в то же время, когда усиливается циркуляция респираторно-вирусных инфекций.

«Подъем заболеваемости обязательно будет - осенью, потому что коронавирус никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Тут ничего не поделаешь», - сказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев в беседе с ТАСС.

Он также оценил опасность нового вида омикрон-штамма коронавируса, который получил название «эрис».

По мнению Зверева, особенно бояться его не надо, так как эрис мало чем отличается от предыдущих видов омикрон-штамма, который, как правило, легко переносится многими заболевшими.

В стране эрис пока не получил широкого распространения, согласно данным Роспотребнадзора. Однако специалисты предупреждают, что он может стать причиной осложнения эпидемической ситуации.

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