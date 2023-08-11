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Общество

В Пензе сносят незаконно возведенные гаражи и сараи

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В Пензе с муниципальной земли сносят самострой. Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Когда владелец известен, в его адрес направляется требование с указанием срока для добровольного демонтажа самостроя. Некапитальные объекты, владельцы которых не предпримут действий по их добровольному демонтажу, будут снесены принудительно», - информирует мэрия.

За весну и лето в городе демонтировали 95 некапитальных объектов. Еще около 200 ликвидировали сами владельцы.

Самострой или его составные элементы вывозятся в специально отведенные места. Их возвращают хозяевам после того, как они возместят расходы. На таких площадках объекты находятся в течение 2 месяцев.

«А что если такой гараж находится во владении у инвалида по опорно-двигательному аппарату и в этом гараже находится транспорт, являющийся не роскошью, а средством передвижения? Куда обращаться в этом случае, чтобы узаконить постройку или взять в аренду землю?» - задал вопрос один из читателей.

В мэрии пояснили, что сейчас все действия производятся согласно постановлению от 22 марта 2022 года. Однако Управление градостроительства и архитектуры города Пензы уже подготовило проект административного регламента предоставления муниципальной услуги и схемы размещения гаражей с учетом интересов инвалидов.

«После опубликования административного регламента и схемы заинтересованные лица смогут обратиться с заявлением о включении места размещения гаражей и стоянок в схему», - говорится в ответе.

Также указывается, что обращаться по данному вопросу следует в сектор по контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам администрации Пензы (приемная «Одно окно»).

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Источник — фото vk.com/penza_adm
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