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Общество

В нескольких микрорайонах Пензы без предупреждения отключили воду

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Днем в пятницу, 11 августа, в Пензе несколько микрорайонов остались без водоснабжения.

Жалобы в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» начали поступать от жителей Западной Поляны (улицы Мира, Попова, Ленинградская) и Военного Городка.

В верхней части улицы Московской воды тоже нет. Об этом рассказала местная жительница Светлана Николаевна.

«Я позвонила в свою управляющую компанию, мне сказали, что якобы Горводоканал меняет какую-то задвижку. Но разве нельзя было заранее об этом предупредить, чтобы люди успели запастись водой?» - возмутилась она.

На улице Красной напор оказался настолько слабым, что в некоторых квартирах, имеющих лишь холодное водоснабжение, не работали колонки. Такая же ситуация сложилась в новостройке на улице Тамбовской, 1: если на нижних этажах еще можно было набрать кастрюлю или ведро, то на верхние вода не поступала совсем.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что отключение на Западной Поляне и в Военном Городке связано с утечкой из колодца на перекрестке улиц Карла Маркса и Красной, ее устраняют.

Слабый напор на Красной и отключение наверху Московской объясняется заменой задвижки на Карла Маркса, 1.

В организации пообещали завершить работы к концу дня.

Кроме того, прекратилась подача воды в микрорайоне Заря. Здесь причина оказалась иной: накануне при проведении земляных работ был поврежден водопровод. Последствия аварии устраняются.

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Источник — фото pixabay.com
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