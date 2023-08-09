Оплата ипотеки и не только: портфель выгод от «Территории жизни»

09.08.2023 | 17:11

Родители с детьми чаще всего хотят приобрести квартиру с большой площадью, чтобы обеспечить комфорт каждому члену семьи. Оптимальный выбор в этом случае - трехкомнатная, где у всех будет личное пространство.

«Конечно, хочется трехкомнатную квартиру. Это было бы идеалом: детская для дочек, спальня для нас с мужем и гостевая комната. Но цены сейчас высокие. Думаю, хватит ли денег на первый взнос, сможем ли и платить, и делать ремонт», - рассуждает молодая мама Анастасия.

Действительно, накоплений может не хватить на первоначальный взнос или на жилье нужного метража. И в итоге семья остается в квартире меньшей площади или снимает, не имея собственной недвижимости.

Группа компаний «Территория жизни» готова помочь пензенским семьям и дает возможность приобрести просторные трехкомнатные квартиры на выгодных условиях в жилом комплексе «Арбековская застава», в «Доме у школы». Второй и третий этапы строительства ведены в эксплуатацию. А это значит, что можно переехать после получения ключей.

Застройщик подготовил «Портфель выгод»*, в котором каждый найдет привлекательные условия покупки:

- «Платим ипотеку за вас»: весь год застройщик компенсирует платежи по ипотеке, выгода составит около 300 000 рублей;

- «Трешка по цене двушки»: благодаря акции от застройщика можно получить просторную трехкомнатную квартиру по цене двухкомнатной;

- «Добавим на первоначальный взнос»: акция для тех, у кого не хватает накоплений или материнского капитала для покупки жилья. Застройщик добавит на первоначальный взнос при оформлении ипотеки.

«Большинство наших новоселов приобретают жилье с привлечением ипотечных кредитов. Программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой сейчас позволяет купить квартиру на очень выгодных условиях со ставкой 4% на весь период кредитования. А с акцией «Платим ипотеку за вас» застройщик в течение всего следующего года закрывает ваши ипотечные платежи.

Выгода для клиента - до 300 000 рублей. Также сейчас действуют привлекательные цены на квартиры в «Доме у школы». Сочетание выгодных предложений от застройщика позволяет нашим клиентам приобрести квартиру большей площади», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

«Дом у школы» находится в молодом, динамично развивающемся микрорайоне, где есть все для семьи. Напротив - современная школа имени генерала В. А. Глазунова. Кроме уроков здесь много секций и кружков для дополнительного образования. Для спорта - рядом тренажеры и беговые дорожки, футбольное поле и баскетбольная площадка. А для самых маленьких жителей есть детский сад и православный клуб раннего развития «Колокольчик».

В шаговой доступности - магазины, салоны красоты, центры развития, кафе. Недалеко расположен дворец зимних видов спорта «Хрустальный» и дворец спорта «Буртасы». Поблизости - православный храм святых мучеников Адриана и Натальи. Рядом с домом - остановка общественного транспорта, откуда можно доехать до любой точки города.

В микрорайоне есть и места для семейного отдыха: пешеходный бульвар для активных игр и спорта и тихая зеленая аллея для неспешных прогулок в спокойной атмосфере.

В квартирах «Дома у школы» уже есть предчистовая отделка, что позволит выполнить ремонт по своему желанию, воплотить проект мечты в жизнь, оборудовав уютную детскую, функциональную кухню, просторный зал для встреч с друзьями и родными.

Пензенцы могут воспользоваться действующими предложениями и посетить офис компании и шоурумы, чтобы оценить качество отделки, совершить прогулку, чтобы ознакомиться с объектами инфраструктуры.

Запись на консультацию – по номеру 203-000, менеджер подберет выгодные условия для каждого. Также можно оставить заявку здесь или на сайте территорияжизни.рф.

* Программа «Портфель выгод» действует с 10.08.2023 до 30.09.2023 на трехкомнатные квартиры в 11-м строении (1, 2, 3-й этапы строительства), по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (застройщик ООО - СЗ «Т-Строй, проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф), и включает следующие акции:

- «Платим ипотеку за вас». В рамках акции сумма выплат/возврата приобретателю не превышает 300 000 рублей (с учетом НДФЛ, уплачивается агентом - ООО «КМ». Выплата производится по договору дарения с ООО «КМ». Акция не суммируется с акцией «Комплексный продукт от Сбера». Ставка по ипотеке - 5,7%.

- «Трешка по цене двушки». В акции участвуют 3-комнатные квартиры, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (1, 2, 3-й этапы строительства). Стоимость квадратного метра - 65 500 рублей. Количество квартир ограничено. Суммируется с акцией «Комплексный продукт от Сбера». Ставка по ипотеке - 4%.

- «Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку от 4% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Акция суммируется с «Комплексным продуктом от Сбера». Ставка по ипотеке - 4%.

Для всех акций ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита – 30 лет, ставка по семейной ипотеке - 5,7% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб.

Подробности - на сайте территорияжизни.рф и по телефону 203-000.

Реклама, заказчик - ООО «КМ».