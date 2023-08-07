ЖК «Ньютон» создает двор для веселых научных экспериментов

07.08.2023 | 17:03

В центре Пензы продолжается строительство жилого комплекса бизнес-класса под названием «Ньютон». В нем много интересных деталей, которые отличают его от привычных проектов. Например, двор.

В ЖК «Ньютон» застройщик разработал двор будущего - это не стандартные игровые площадки, а пространство для полноценного развития детей. Вместо скамеек у подъезда большая зеленая зона отдыха для взрослых с дизайнерской подсветкой.

Игровое оборудование с оптическими иллюзиями, кинетический лежак, арт-объект с эффектом бесконечного маятника - это лишь малая часть элементов двора, где дети, играя, смогут создавать свои миры. В этом дворе застройщик реализует принцип playability: играя - обучаем, обучая - развиваем.

Не забыли здесь и про взрослых. Прогулочная аллея, естественные склоны - все это подарит жителям комфортный отдых после активного дня. Для спортсменов - отдельная зона на одной из крыш жилого комплекса.

Двор же предназначен только для игр и прогулок. Он закрытый и без машин. Транспорт жители смогут оставлять в подземном паркинге, оснащенном системой видеонаблюдения.

Узнать о проекте больше можно в офисах продаж холдинга. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт newton-pnz.ru. Застройщик - ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

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