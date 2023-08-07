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Общество

Пензенцам объяснили причину ежедневных пробок на трассе М-5

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Почти каждый день жители Пензенской области жалуются на пробку на трассе М-5. Обычно они обсуждают проблему в водительских чатах, но в понедельник, 7 августа, один из водителей решил донести ее до главы региона.

«Еще бы трассу М-5 разгрузили. Каждый день пробка от Степановки до Чемодановки! Нарисовали разметок, теперь стало хуже, чем с включенным светофором», - оставил обращение пензенец Алексей К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ему ответил представитель областного министерства строительства и дорожного хозяйства. Со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор» он пояснил, что для водителей, едущих по направлению из Самары в Москву, схема организации дорожного движения не менялась.

«Возникновение заторов обусловлено возросшей интенсивностью движения в текущем году ввиду общей тенденции изменения транспортно-логистических цепочек поставок и переориентацией грузопотоков с увеличением трафика со стороны Республики Казахстан в центральную часть России и обратно», - отметил представитель минстроя.

По его словам, максимально плотность потока увеличивается по субботам.

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