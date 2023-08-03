На улице Рахманинова пообещали сделать новый тротуар

03.08.2023 | 19:16

На улице Рахманинова забор испортил пешеходную зону. Однако горожанам пообещали обустроить новую.

Ранее житель областного центра Александр прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки ограждения, которое установили посреди тротуара в районе домов № 42 и 49.

Асфальт испорчен, а тем, кто пожелает пройти по улице за ограждением, разделяющим пешеходную зону и проезжую часть, придется столкнуться с бездорожьем.

На обращение Александра в соцсети «ВКонтакте» отреагировал представитель Управления ЖКХ г. Пензы.

«В текущем году на участке дороги вдоль улицы Рахманинова запланировано обустроить тротуар. Приносим извинения за временные неудобства», - написал он.

Сроки появления новой дороги для пешеходов не указываются.