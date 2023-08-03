На улице Рахманинова пообещали сделать новый тротуар

На улице Рахманинова забор испортил пешеходную зону. Однако горожанам пообещали обустроить новую.
Ранее житель областного центра Александр прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки ограждения, которое установили посреди тротуара в районе домов № 42 и 49.
Асфальт испорчен, а тем, кто пожелает пройти по улице за ограждением, разделяющим пешеходную зону и проезжую часть, придется столкнуться с бездорожьем.
На обращение Александра в соцсети «ВКонтакте» отреагировал представитель Управления ЖКХ г. Пензы.
«В текущем году на участке дороги вдоль улицы Рахманинова запланировано обустроить тротуар. Приносим извинения за временные неудобства», - написал он.
Сроки появления новой дороги для пешеходов не указываются.
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