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Глас народа

Ограждение испортило пешеходную зону на улице Рахманинова

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В Пензе пешеходную зону на улице Рахманинова в районе домов № 42 и 49 испортила забота о безопасности людей. Ограждение между проезжей частью и тротуаром появилось посредине последнего.

Снимки улицы в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал горожанин Александр.

«Теперь ровно посредине останков пешеходного асфальта воткнули забор. Внимание, знатоки! С какой стороны забора пешеходам надо подходить к светофору? При правильном ответе можете пройти там лично!» - пошутил мужчина.

Горожанам, направляющимся по улице, действительно придется выбирать «сторону». Можно пройти к пешеходному переходу ближе к обочине дороги, а можно оказаться за безопасным ограждением, однако асфальта там нет.

Пензенцы нередко жалуются на заборы, мешающиеся в пешеходных зонах. Так, летом прошлого года ограждение появилось на пересечении улиц Терновского и Сухумской и моментально вызвало критику.

«Теперь ни велосипеды, ни инвалидные коляски, ни детские коляски заехать не могут!! Спасибо, блин!!! Был нормальный въезд низкий, его перекрыли. Теперь не только ограждение и бордюр, еще и люк преграждает дорогу!» - возмутился горожанин.

Фото Александра Чебуренко.

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