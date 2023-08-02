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Общество

В Пензе сотрудники ППС рассказали, как проходит их рабочий день

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Пензенские полицейские ежедневно патрулируют улицы и защищают жизнь, здоровье и права людей. За месяц до 100-летнего юбилея образования ППС в регионе прошла акция «Один день в патрульно-постовой службе полиции». Ее сотрудники рассказали о своей работе.

График у них сменный: трудятся днем, вечером и ночью.

«Мы прибываем в отдел, вооружаемся, затем у нас проходит инструктаж, где нам доводят оперативно значимую информацию. Мы вооружаемся резиновой палкой, наручниками, ПМ (пистолетом Макарова. - Прим. ред.)», - сообщила прапорщик полиции Екатерина Харитонова.

После этого наряды выдвигаются на маршруты. В каждый район города - экипаж ППС и пешие патрули. При себе у полицейских также переносная рация.

Екатерина Харитонова и младший лейтенант полиции Вячеслав Артамонов начали дежурить во втором часу дня в Ленинском районе.

«Сегодня мы осуществляем охрану общественного порядка на улице Московской, на Фонтанной площади», - рассказал Вячеслав Артамонов.

Во время дежурства полицейские заметили мужчину с алкогольным напитком. Он стал оправдываться, что открыл бутылку недавно, но от протокола это его не спасло.

Также на пути сотрудники ППС встретили иностранца без документов. Его забрали в отдел полиции.

«Я защищаю покой и порядок на улицах и делаю для этого все необходимое», - заявил Вячеслав Артамонов.

Бывают и более нервные дежурства. Младший лейтенант рассказал о случае на Суре в марте. Тогда по рации сообщили, что на тонком льду лежит мужчина. Рискуя жизнью, патрульные добрались до него, доставили на берег и вызвали скорую помощь. Трагедии удалось избежать.

Работа сотрудников ППС считается одной из самых сложных и опасных, но это не пугает людей, решивших связать с ней свою жизнь.

«Я работаю, чтобы жители и гости нашего города были уверены в том, что полиция всегда придет на помощь и никогда не бросит в беде», - подчеркнула Екатерина Харитонова.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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